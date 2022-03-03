Франция отменит "вакцинные пропуска" и маски (почти везде)

Франция с 14 марта отменяет обязательное ношение масок везде, кроме общественного транспорта и медицинских учреждений. Также Париж отменяет действие "вакцинного паспорта", который требовался для посещения различных общественных заведений. Туда, где он нужен, приходить без маски можно уже сейчас.

Об этом объявил премьер-министр Жан Кастекс. По его словам, санитарная ситуация в стране улучшается. В среду во Франции отмечено 53 тысячи новых случаев. Заболеваемость снизилась вдвое за две последние недели и теперь составляет 59 человек на 10 тысяч. В то же время в отделениях интенсивной терапии пока остаются более 2300 пациентов. Вакцинация останется обязательной для сотрудников медицинских учреждений, в том числе домов престарелых.

Месяц назад Париж отменил обязательное ношение масок на улицах и снял ограничения на массовые мероприятия, а две недели назад возобновилась работа дискотек и ночных клубов.