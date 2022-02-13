Пример канадских дальнобойщиков вдохновляет активистов во многих странах Европы. В Нидерландах "Конвой свободы" блокирует доступ к правительственному кварталу в Гааге. Участники акции выступают против коронавирусных ограничений, таких как обязательные вакцинные пропуска и маски, но слышны и другие лозунги, например против климатических законов.

Об общей экономической ситуации в стране говори и участники протеста в Париже. Несмотря на решимость правоохранительных органов остановить "Конвой свободы", несколько машин всё же пробились в город. Против манифестантов, вышедших на Елисейские поля пешком, полиция применила слезоточивый газ. Сообщается, что у нескольких задержанных изъяли ножи и молотки.

В Цюрихе власти также запретили акции. Полиция применила слезоточивый газ, водомёты и резиновые пули. Некоторые участники манифестации смогли всё же прорваться через оцепление.

Однако главная цель европейских участников "Конвоя свободы" — Брюссель, столица Евросоюза. Туда они планируют прибыть в понедельник. Власти Бельгии уже запретили машинам "Конвоя" двигаться по своей территории.