Россия упрощает ковидные правила в больницах и школах

В России в воскресенье вступили в силу облегчённые правила госпитализации и изоляции больных ковидом. Теперь пациента могут отпустить из больницы домой даже с положительным результатом теста, если он провёл в палате неделю. То же самое касается и домашней самоизоляции. Подчёркивается, что речь, конечно, не идет о тех, кому необходима серьёзная медицинская помощь.

Кроме того, школьные классы и детсадовские группы будут изолировать. только если ковид подтвердится у более чем 20% учеников.

Ольга Смирнова, главврач инфекционной больницы в Нижнем Новгороде:

"Коронавирусная инфекция, вызванная штаммом Омикрон, протекает легче. Тем не менее в стационар люди продолжают поступать, и тяжёлые пациенты остаются, реанимация заполнила всегда. Надо отметить, что на данный момент реанимация заполнена пациентами, которые 100% являются невакцинированными".

Россия, как и многие страны, бьёт антирекорды по темпам заболеваемости. Врачи констатируют, что Омикрон переносится значительно легче, чем предыдущие штаммы. Но подчёркивают, что это не только особенности самой этой разновидности коронавируса, но также следствие того, что многие россияне уже болели раньше или успели сделать прививку.