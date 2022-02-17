В странах ЕС снимают антиковидные ограничения

Во Франции постепенно снимают антиковидные ограничения. В марте здесь уже не нужно будет носить маску в кафе, ресторанах и кино, при этом вакцинный паспорт по-прежнему будет требоваться. В среду в стране вновь открылись ночные клубы – впервые за три месяца.

– Не знаем, будет ли теперь дело прибыльным, но мы попробуем, – говорит хозяин одного из заведений. – Это настоящее испытание. Откроемся на десять дней, но если не будет прибыли, придётся закрыться. Мы уже несколько месяцев теряем деньги, и больше так продолжаться не может.

В Нидерландах начиная с пятницы ночные клубы смогут оставаться открытыми не до десяти вечера, как сейчас, а до часу ночи. Неделей позже и это ограничение будет снято. В большинстве заведений больше не нужны будут защитные маски.

– Мы очень рады, что сможем снова открыться и сейчас готовим большую вечеринку. Если все нас поддержат, то нас ждёт успех.

Между тем в Англии программа вакцинации распространится и на детей в возрасте от 5 до 11 лет. Ранее на этот шаг пошли Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия. Для детей предусмотрена более слабая доза вакцины, при этом решение о том, прививаться детям или нет, остаётся за родителями.