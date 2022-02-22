Возрождение японской деревни

Как возродить, вдохнуть новую жизнь в малонаселенные регионы? Япония с ее стареющим населением использует для этого инновационные цифровые технологии и новую программу - Digital Garden City. Подробнее об этом - в репортаже Лоранс Александрович и нашей команды в Японии.

За 60 лет деревня Камияма потеряла 70 процентов своего населения, однако она также стала примером того, как можно переломить эту тенденцию. Эта деревня с населением 5 тысяч человек возродилась благодаря одному человеку и интенсивному развитию широкополосной связи.

Шинья Оминами, директор NPO Green Valley, Inc.: "Я спросил себя, а не мог бы ли я превратить это прекрасное место в Кремниевую долину? И именно поэтому я начал цифровизацию города".

В результате около десятка крупных компаний открыли здесь офисы своих представительств, которые разместились в отреставрированных традиционных домах. Большинство из них работают в секторе информации и телекоммуникаций.

Этот предприниматель из Токио в 2013 году открыл крупнейший в деревне спутниковый офис, в котором работает 15 человек.

Тэцу Сумита, президент и генеральный директор корпорации Engawa: "В нашем случае сотрудники могут выбрать работу либо в Токио, либо в Камияме - должности и зарплаты в обоих местах принципиально одинаковы. Я думаю, что количество компаний, использующих цифровые технологии в сельской местности, будет только расти".

Сегодня число людей, переезжающих в Камияму, превышает число уезжающих оттуда. 70 процентов детей в яслях - из семей, переехавших в эту деревню жить и работать.

Ее возрождение началось в 1999 году с приема художников из Японии и других стран. Затем было решено облегчить условия переезда для компаний.

Кадзухиро Такеучи, управляющий директор NPO Green Valley, Inc.: "Мы хотим построить город, в котором можно ощутить потенциал и почувствовать воодушевление. Поэтому мы поддерживаем компании, например, помогая им в поиске недвижимости и налаживании контактов с соседями".

Город Ина также использует цифровые технологии для улучшения качества жизни местного населения. Так, для доставки пожилых людей и изолированных пациентов в больницы здесь используют дроны.

Акира Ясуэ, глава отдела продвижения новых промышленных технологий, г. Ина: "В сельских районах Японии не так много врачей. Чтобы решить проблемы, которые из-за этого возникают, мы налаживаем доставку медицинских услуг пациентам, используя новые технологии и дистанционное медицинское обслуживание".

Здесь, в Японских Альпах, зимой выпадает много снега. Это еще одно препятствие для передвижения. На помощь господину Нишимуре пришла мобильная клиника - он смог получить лечение у себя дома, в часе езды от ближайшей больницы.

Акира Нишимура, пациент: "Когда я хожу в больницу, то там вокруг полно людей, и есть вещи, о которых я не могу рассказать. А здесь, лицом к лицу с медиками, я чувствую, что могу действительно объяснить, что меня беспокоит".

Рина Ядзава, медсестра:"Что меня особенно впечатлило, так это стетоскоп, я удивлена, что мы можем делиться звуком в режиме онлайн с доктором".

Камияма Икуо, директор клиники Камиямы: "Сокращение времени на дорогу означает, что я могу дольше общаться со своими пациентами".

Возрождение в Японии касается не только сельских районов. Еще один регион, который хочет привлечь новых жителей, - это Фукусима, эвакуированная после ядерной катастрофы 2011 года.

С 2014 года этот инкубатор в Минамисоме принимает стартапы, иногда из других регионов. Его основатель также хочет ускорить возвращение эвакуированных людей в свой город, расположенный в 20 километрах от электростанции.

Томоюки Вада, генеральный директор Odaka Worker's Base:"Если есть много проблем и люди думают, что здесь нельзя жить, что ж, я готов создать сто и даже тысячу малых и средних предприятий, и это - моя миссия".

Среди 18 предприятий, запущенных при поддержке платформы Odaka Worker's Base, есть одно, основанное профессиональным наездником. Его компания предлагает путешественникам туры на лошадях, соответствующие городу, известному своими конными традициями.

Ёитиро Джин, представитель ассоциации Horse Value:"Глава платформы Worker's Base г-н Вада выступил в роли наставника, познакомив меня с некоторыми крупными инвесторами".

Команда Haccoba открыла ремесленную сакеварню. Открытие магазина стало важным событием в этом районе.

Тайсуке Сато, генеральный директор Haccoba, Inc.: "Работая здесь, я чувствую, что могу привнести что-то дополнительное в наше производство. Например, в зоне, близкой к электростанции, есть рисоводы, и мы можем донести плоды их труда через наше саке до всего мира".

В Минамисоме заметно инновационное движение в будущее. Оживление происходит не только через цифровизацию, но и через технологии. Этот уникальный центр тестирования роботов, расположенный в городе, должен сыграть свою роль. В воздухе, под водой, на земле - компании тестируют все типы роботов, особенно те, которые специализируются на работе в условиях стихийных бедствий.

Серж Ромби, Euronews: "Роботы могут, например, доставлять товары или лекарства в изолированные зоны. Профессор Судзуки, вы являетесь директором этого испытательного центра, какова роль роботов в возрождении региона?"

Синдзи Сузуки, директор испытательного центра роботов в Фукусиме: "Внедрение роботов в сельских зонах очень перспективно. Нам нужны люди, способные не только работать с ними, но и обучать и контролировать их. Я думаю, что создание таких рабочих мест в сельской местности может помочь оживить эти районы".