Афганские студентки возвращаются в университеты

В 6 провинциях Афганистана возобновили работу университеты, куда вновь пускают студенток. Неделю назад в Норвегии прошли переговоры талибов* с западными странами. Защиту прав женщин называют одним из условий для разморозки афганских банковских активов. В "Талибане" заявляют, что в принципе не против образования для женщин, но учиться они должны отдельно. Так, в марте должны открыться школы для девочек.

*) Движение "Талибан" признано экстремистским и террористическим в ряде стран, в т.ч. в России