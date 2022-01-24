Талибы в Европе: обе стороны по-разному оценивают переговоры

В Осло продолжаются консультации представителей запрещенного в России движения "Талибан"* с иностранными дипломатами и правозащитниками.

Так, прошедшая в понедельник встреча была посвящена обсуждению экономической и гуманитарной ситуации, сфер безопасности, здравоохранения и ряду других актуальных вопросов.

По словам представителя пришедших к власти в Афганистане талибов*, первый визит в Европу и проведение подобных консультаций с западными странами - хороший знак для нового режима.

Это шаг к легитимизации афганского правительства этими странами. На самом деле, исходя из 20-летней пропаганды, существовали некоторые проблемы в отношении "Талибана"*, но теперь такого рода приглашения и диалоги помогут европейскому сообществу, США и многим другим странам разрушить неверное представление об афганском правительстве Шафи Азам представитель движения "Талибан"

Пока ни одна страна не признала правительство "Талибана"*, и норвежский министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт подчеркнула, что эти встречи не являются легитимацией или признанием талибов, отметив, что беседовать нужно с реальными властями в стране.

Как ожидается, одной из важнейших тем консультаций станет попытка разморозить почти 10 миллиардов долларов международной финансовой помощи.

Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы с августа, когда США и другие западные страны резко прекратили международную поддержку, что составляло около 80% бюджета страны, и заблокировали активы афганского центрального банка на сумму $9,5 млрд.

В стране, уже пострадавшей от нескольких сильных засух, резко выросла безработица, а зарплаты госслужащим не выплачивались месяцами.

Голод угрожает 23 миллионам афганцев, или 55% населения. По данным ООН, для решения гуманитарного кризиса в стране необходимо получить $4,4 млрд. от стран-доноров.

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* Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.