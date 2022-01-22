Осло: протесты против переговоров с талибами

Митинг протеста устроили жители Осло перед зданием Министерства иностранных дел Норвегии, где в это воскресенье должны начаться переговоры между представителями афганского Исламского Эмирата и западными дипломатами. Протестующие видят в этом легитимизацию режима талибов, который неоднократно нарушал права человека с момента своего недавнего возвращения к власти в Афганистане.

"Нам не нужны талибы здесь, в Норвегии. Они не представляют нас. Движение Талибан находится в черном списке террористов в США. Так почему мы должны их приглашать сюда и договариваться с ними?" - возмущается активистка Шахия Солтани, одна из организаторов протестов.

Глава норвежской дипломатии Анникен Скарнинг Хюитфельдт обещает, что эти переговоры будует использованы прежде всего для оказания давления на талибов:

"Речь не идет о признании государственного переворота, который произошел в Афганистане. Мы собираемся сформулировать жесткие требования к талибам, но мы не знаем, будут ли они впоследствии их выполнять".

Вылетевшая из Кабула в субботу на борту самолета, зафрахтованного норвежским правительством, делегация талибов состоит из примерно 15 человек, только мужчин. Цель их представителя - убедить Запад, что движение Талибан, признное террористической организацией в РФ, сильно изменились.

"Исламский Эмират предпринял шаги, чтобы удовлетворить требования западного мира, и мы надеемся дипломатическим путём укрпелять наши отношения со всеми странами, включая европейские страны и страны Запада в целом, чтобы сменить воинственную атмосферу, которая была у нас раньше, на мирную ситуацию", - заявил Забихулла Муджахид.

С момента захвата власти в Афганистане в августе 2021 года, делегация талибов впервые прибывает на Запад для переговоров с представителями международного сообщества и другими афганцами. Жители западных стран особенно обеспокоены правами женщин в Афганистане: недавно после участия в демонстрациях, направленных на защиту прав и свобод женщин пропали без вести две активистки