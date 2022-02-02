День афганских женщин в Брюсселе

«Мэри Акрами, Шахарзад Акбар, Зарифа Гафари, Аниса Шахид»...

«Узнайте их имена и послушайте их истории», — предложила Анджелина Джоли евродепутатам в Брюсселе. Американская кинозвезда и спецпосланник управления ООН по делам беженцев выступала на мероприятии Дня афганских женщин. Его цель – пролить свет на бедственное положение афганского народа, особенно женщин и девочек, которые чувствуют себя брошенными Западом на произвол судьбы с тех пор, как в августе прошлого года к власти пришли талибы.

Сима Самар, бывший министр по делам женщин Афганистана:

"К сожалению, сейчас опять нас покинули. Мы видим гуманитарный кризис и катастрофу в Афганистане".

Хабиба Сараби, бывшая участница мирных переговоров:

"К сожалению, Афганистан всегда был полем боя и своеобразным местом для экспериментов сверхдержавы. Расплачиваться за это приходится народу Афганистана".

Расплатой они называют крах экономики, человеческие страдания, трагедии матерей, которым приходится учить своих дочерей жизни при таком репрессивном режиме.

Хория Мосадик, афганская правозащитница:

"Дело не только в моих дочерях, дело в миллионах других дочерей, мужчин и женщин в нашей стране, у которых нет будущего, и которые живут под властью правительства, известного своим гендерным апартеидом".

Что еще может сделать Европа, помимо предоставления Афганистану гуманитарной помощи, а этим женщинам - платформы для привлечения внимания к бедствиями в их стране?

Шахарзад Акбар, председатель Афганской независимой комиссии по правам человека:

"Продолжайте взаимодействовать с различными группами внутри и за пределами Афганистана и добивайтесь, чтобы женщины могли выходить и протестовать, не подвергаясь задержаниям, изнасилованиям и убийствам".

Евродепутаты обещали, что кризис в Афганистане и ежедневная борьба за свои права женщин и девочек не уйдут на второй план.