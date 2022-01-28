Приют для афганских женщин в Афинах

Я никогда не бывал в Афганистане. Я не говорю ни на дари, ни на пушту — двух официальных языках этой стране. Я мужчина.

Так что же я делаю этим дождливым январским утром в центре для мигранток и беженок в Афинах?

Я узнал об этой истории несколько дней назад, прочитав статью о том, что столица Греции неожиданно стала перевалочным пунктом для афганок и их семей, бежавших из Афганистана после прихода к власти талибов.

Я прочитал, что большинство этих женщин бывшие судьи, журналистки и активистки. Для их эвакуации из Афганистана была разработана специальная программа. За ними были посланы самолеты, а затем им предоставили жилье и продукты первой необходимости.

С помощью нашего продюсера в Афинах Елены Коровилы я наладил контакт с ассоциацией «Мелисса» (греч. — улей), оказывающей помощь этим женщинам. Вскоре после этого я посетил центр этой ассоциации, расположенный в одном из районов Афин. Здесь была организована моя встреча с афганскими женщинами-беженками, которые рассказали мне о своем прошлом, настоящем и планах на будущее. Я общался с ними целый день.

Бывшая судья Хасина говорит, что ей и ее детям угрожали приговоренные ею преступники, выпущенные талибами из тюрем. Член парламента Хома Ахмади пряталась от талибов на протяжении 5 недель. По ее словам, ни одна страна не должна признавать правительство талибов до тех пор, пока оно не станет инклюзивным и не признает права и свободы женщин. 26-летняя Нилофар получила диплом юриста и политолога. Она работала журналисткой. По ее словам, такие, как она, потеряли всё, чего они добились за последние 20 лет.

Еще одна собеседница, называющая себя Фарибой тоже была судьей. Но она предпочитает не говорить о прошлом — слишком тяжело. Она предпочитает рассказать мне о том, что привезла из Афганистана традиционное женское платье, одни из главных символов своей страны.

Для большинства этих женщин Греция — только перевалочный пункт. Некоторые из них уже получили разрешение на переселение в Германию, Испанию и Канаду.

По словам директора и основательницы центра «Улей» Надины Христопулу, его задача состоит в том, чтобы создать для этих женщин безопасное пространство, чтобы они могли бы продолжать ту работу, которой они занимались много лет в Афганистане, и начали размышлять над тем, что они будут делать дальше. А также чтобы они избежали изоляции, которая часто происходит в диаспоре.

Надина не считает, что эти женщины получили право приехать в Грецию, потому что они принадлежали к элите прежнего режима. Главный признак, по которому они были отобраны, — их активное участие в политической и социальной жизни страны. Некоторые из этих женщин уже приняли участие в работе Афинского форума демократии, на котором рассказали о своем неудачном опыте построения демократии в Афганистане.

100 женщин приняли решение остаться в Греции. Их заявления в настоящее время рассматриваются миграционной службой. Но я не мог не вспомнить о сотнях других мигрантов из Афганистана, которые на протяжении многих месяцев остаются в лагерях, разбросанных по всей территории Греции, и которых гораздо меньше шансов. чем у этих женщин, получить вид на жительство.

За последние месяцы Греция значительно усилила меры безопасности на морской и наземной границе с Турцией, то есть на пути большинства мигрантов из Афганистана. Двойные стандарты открыто признаются греческим правительством. Об этом мне сказал генеральный секретарь по вопросам миграционной политики Патрокл Георгиадис:

«В последние 2 или 2,5 года Греция проводит жесткую, но справедливую миграционную политику. Мы ужесточили правила в рамках директив и правил ЕС, но это не значит, что наша страна отказалась от стандартов гуманности».

Все афганки, с которыми я общался, говорят, что скоро они отправятся в дальнейший путь. Журналист Хатера Саиди работала на международную организацию. Она приехала в Афины с двумя сыновьями и матерью — правозащитницей, преследуемой талибами.

«Я поеду в Канаду, — говорит Хатера. — Я пополню там свое образование, опыт, знания. И я вернусь в Афганистан сильнее прежнего и буду много работать для людей».