Снегопад превратил улицы в пригороде турецкого города Бингёль в настоящие снежные трассы. На радость детям, которые теперь используют их для катания на санках. В то время как пожарный в другом турецком городе Токат спас котенка, забравшегося на рекламный столб. Прохожие, услышав мяуканье на 15-метровой высоте, вызвали службу спасения, которая помогла маленькому пушистому скалолазу спуститься с небес на землю.