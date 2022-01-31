Снегопад превратил улицы в пригороде турецкого города Бингёль в настоящие снежные трассы. На радость детям, которые теперь используют их для катания на санках. В то время как пожарный в другом турецком городе Токат спас котенка, забравшегося на рекламный столб. Прохожие, услышав мяуканье на 15-метровой высоте, вызвали службу спасения, которая помогла маленькому пушистому скалолазу спуститься с небес на землю.
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