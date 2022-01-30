Вьетнам готовится к Китайскому Новому году тигра

Вьетнамцы готовятся к главному событию года - лунному Новому году Тигра. В старом квартале Ханоя покупатели заполонили традиционный рынок в поисках украшений и цветов для фестиваля "Тет", который в этом году приходится на 1 февраля.

В этот период на улицах появляются лавки, торгующие декоративными изделиями красного и золотого цветов, которые, как считается, приносят удачу и процветание.

Из-за антиковидных ограничений во Вьетнаме отменены традиционные фейерверки и другие праздничные мероприятия.