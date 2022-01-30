Вьетнам готовится к Китайскому Новому году тигра

Вьетнамцы готовятся к главному событию года - лунному Новому году Тигра. В старом квартале Ханоя покупатели заполонили традиционный рынок в поисках украшений и цветов для фестиваля "Тет", который в этом году приходится на 1 февраля.
В этот период на улицах появляются лавки, торгующие декоративными изделиями красного и золотого цветов, которые, как считается, приносят удачу и процветание.
Из-за антиковидных ограничений во Вьетнаме отменены традиционные фейерверки и другие праздничные мероприятия.
Другие No Comment
"Роботообслуживание" на ОИ-2022
Румыния: ледяные кружева замёрзшего водопада
"Перевёрнутый дом" в Колумбии приглашает туристов погулять по потолку
В Саудовской Аравии открыли "ресторан ужасов"
"Снежная битва" на Храмовой горе
В Румынии началась вакцинация детей
Афины под снежным покровом "Эльпиды"
Живая цепь во имя единства Украины
В Перу спасают птиц и животных, пострадавших от разлива нефти
"Настоящая афганская женщина — только в хиджабе!"
В Турцию вернулся "Восточный экспресс"
Небо, освещенное стаей беспилотников
Дефицит питьевой воды в ДРК
Французскому городу Ля-Реоль угрожает наводнение
Израильские ученые научили золотую рыбку водить автомобиль