Санкции против Путина?: Кремль угрожает разрывом отношений с США

Возможные санкции против президента Путина сравнимы с разрывом отношений. Так прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложенный в США законопроект о рестрикциях в отношении России на случай эскалации напряженности вокруг Украины.

При этом в Кремле отмечают, что ответ на подобные санкции со стороны Москвы будет незамедлительным и зеркальным.

Введение санкций против главы государства и против главы России, еще раз повторяю, это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений

Введение санкций против главы государства и против главы России, еще раз повторяю, это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Инициатива под названием "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года" внесена в сенат Конгресса США группой депутатов-демократов.

Кроме главы государства, санкции в ней предлагают ввести против премьер-министра, глав МИДа и Минобороны и других высокопоставленных российских чиновников и военных, также ограничительные меры могут коснуться "Северного потока-2"

Все это происходит на фоне серии консультаций между странами НАТО и Россией по вопросам безопасности в Европе. И, как выяснилось, здесь между альянсом и Москвой есть существенные разногласия.

Мы слышим заявления американских представителей, которые зазывают в НАТО новые страны, я имею в виду Финляндию и Швецию. Мы слышим заявления некоторых стран НАТО, требующих увеличить количество контингента у себя на территории, я имею в виду некоторые прибалтийские государства. Нам что нужно деэскалировать на этом фоне? Если НАТО хочет диктовать нам, как и куда нам перемещать наши вооруженные силы на российской территории, вряд ли это возможно Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

В четверг в Вене в рамках ОБСЕ пройдет последний раунд переговоров Россия-НАТО. Серьезного прорыва от нее ожидают.

Как сообщил генсек Йенс Столтенберг, НАТО уже предложила России провести серию встреч, чтобы, в частности, договориться о взаимных и проверяемых ограничениях на ракетные вооружения в Европе.