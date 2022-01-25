Варианты санкций ЕС против России в случае её вторжения на Украину

На Западе всё больше говорят о неизбежности вторжения России на Украину и готовятся на него отреагировать. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил о «массированных последствиях» для Москвы в случае такой агрессии, но не назвал конкретно эти последствия.

Возможный ответ Евросоюза обсудили на встрече в понедельник в Брюсселе министры иностранных дел ЕС, но также намеренно не уточнили, как может выглядеть реакция их стран.

Если президент России решится на какие-либо враждебные действия против суверенной и независимой Украины, то у лидеров ЕС и его союзников есть на выбор целый набор инструментов для наказания обидчика.

Экономические и финансовые санкции

На протяжении многих лет Москва подвергалась различным раундам санкций, и всегда с разной степенью успеха. Одной из мер, предлагающихся на случай вторжения России, является отключение её от сети финансовых транзакций SWIFT, которая является одной из основных частей глобальной системы денежных переводов.

Отключение России от этой сети может причинить ей серьёзные последствия, поскольку любому человеку или организации внутри страны будет очень трудно проводить какие-либо денежные операции с Западом, а также в мировом масштабе.

Однако профессор Маркус Цинер из Германского фонда Маршалла США считает, что всё не так просто:

«Если их [Россию] отключат от SWIFT, это ударит по практически каждому финансовому учреждению в России, - сказал он Euronews. - Но наносить такой удар может быть поздно, потому что РФ уже накопила сотни миллиардов долларов США и много золота. У России много резервов, и она также тесно сотрудничает с Китаем».

Но отключение такого крупного экономического игрока от SWIFT также создаст проблемы для Европы. Например, компания, покупающая российский природный газ, не сможет расплачиваться за его поставки с помощью обычного SWIFT-кода.

"Северный поток-2"

По мере эскалации напряжённости всё более уязвимом положении находится и этот спорный энергетический проект. Трубопровод, строительство которого было завершено в сентябре прошлого года, призван доставлять российский газ через Балтийское море в Германию и, таким образом, в Европу.

Однако в настоящее время "Северный поток-2" ждёт зелёного света от регулирующих органов Германии и ЕС, чтобы начать снабжать континент столь необходимым голубым топливом.

Критики проекта утверждают, что он ослабляет независимость европейской энергетики и может быть использован Москвой в качестве инструмента политического давления, в то время как его сторонники говорят, что газопровод необходим для повышения энергетической безопасности ЕС за счёт увеличения поставок.

США уже давно выражают свою обеспокоенность по поводу «Северного потока-2», но их предупреждения в основном остаются без внимания.

В последнее время немецкий канцлер Олаф Шольц даёт понять, что Берлин может не допустить введения в строй газопровода в ответ на нападение на Украину.

На пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на прошлой неделе Шольц ответил на вопрос о «Северном потоке-2» так: России «придётся заплатить высокую цену. В случае военного вмешательства на Украине должно быть рассмотрено всё."

Найдут ли западные союзники единство в отношении России?

Несмотря на все разговоры в Евросоюзе о необходимости выступить единым фронтом и наказать Владимира Путина, за кулисами высказывается слишком много разных мнений о том, как действовать в случае российского нападения.

Маркус Цинер из немецкого Фонда Маршалла продолжает:

"Что касается отключения России от системы финансовых транзакций SWIFT, то некоторые европейские страны говорят: давайте не будем этого делать сразу. Давайте двигаться шаг за шагом. Давайте не будем начинать со SWIFT как с одной из самых масштабных санкций, которые мы можем применить», — сказал профессор Euronews.

Другие предлагают всё-таки заставить Россию пострадать в финансовом отношении.

Что касается «Северного потока-2», то разногласия о нём проявляются по всему ЕС, в том числе и в коалиционном правительстве Германии.

Колебания Германии

Партия Шольца СДП более осторожно относится к прекращению проекта, в то время как два правящих партнёра, зелёные и либеральные СвДП, предпочли бы проводить внешнюю политику, более «основанную на ценностях».

Берлин заблокировал поставки оружия из Эстонии на Украину, поскольку в этом оружии есть немецкие компоненты. Это ограничивает способность Киева реагировать на любую атаку.

Со стороны кажется, что найти соглашение внутри Евросоюза и между ним и его союзниками будет сложно, но на данный момент они сформировали некий единый фронт. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник: «Наше единство - наша сила, и в этом нет никаких сомнений".