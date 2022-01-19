"Последствия будут колоссальными": США грозят санкциями, Россия снова всё отрицает

"Последствия будут колоссальными": США грозят санкциями, Россия снова всё отрицаетКомментарии
Последствия для России будут колоссальными, если она продолжит агрессию против Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
При этом шеф американской дипломатии надеется, что "всеобъемлющего набора санкций" против Москвы не потребуется.
Блинкен подтвердил, что на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым американская сторона не представит письменные ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия должна получить четкий сигнал о том, что возможные санкции против нее являются не только угрозой, но и потенциальной реальностью.
По мнению замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, ситуация в области европейской безопасности критическая. И стала она такой по вине Вашингтона и НАТО, которые среди прочего используют Украину как рычаг давления на Россию.
На западе утверждают, что Кремль готовит вторжение на Украину, отмечая увеличение концентрации российских сил близ границы.
Москва не раз отвергала подобные планы, говоря, что перемещение войск на своей территории - сугубо внутреннее дело страны.
Меж тем в скором времени пройдут военные учения - "Холодный ответ 2022" стран НАТО с участием Украины на территории Норвегии и Норвежского моря и "Союзная решимость-2022" с Россией в Беларуси.