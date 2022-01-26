Матвиенко: "Киев, возможно, планирует вернуть Донбасс силой"

Украинское руководство планирует вернуть непризнанные республики Донбасса под свой контроль силовым путём: такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Обвинения со стороны Запада в адрес Москвы о предполагаемых планах вторжения на Украину Матвиенко назвала "срежиссированной ложью":

"Нынешний киевский режим, скорее всего, вынашивает планы в очередной раз попытаться решить проблему Донецка и Луганска силовым путем, планирует по рекомендациям своих западных хозяев разного рода провокации, чтобы затем в очередной раз бездоказательно обвинить в этом Россию".

Запад обвиняет Москву в подготовке военного вторжения на Украину, говоря о массовом сосредоточении войск и техники в приграничных районах. На этом фоне США и Европа отправляют Киеву оружие — и этот факт в российском руководстве оценивают как доказательство агрессивных планов именно Запада, а не России.

Переговоры пока оканчиваются безрезультатно, но аналитики осторожно называют позитивным сам факт того, что стороны готовы продолжать общение.