Камерун принимает Кубок африканских наций. Изначально он должен был стать хозяином турнира еще в 2019 году, но из-за задержек в подготовке эта честь перешла Египту. В 2020-м Кубок Африки не проводился из-за пандемии, и вот Камерун, наконец, открыл двери для любителей футбола. Хотя еще несколько недель назад проведение Кубка было под угрозой срыва всё из-за того же ковида. Первый матч по традиции проведет хозяин турнира против Буркина-Фасо, где четыре игрока и тренер сдали положительный тест на COVID-19.