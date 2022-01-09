Камерун принимает Кубок африканских наций. Изначально он должен был стать хозяином турнира еще в 2019 году, но из-за задержек в подготовке эта честь перешла Египту. В 2020-м Кубок Африки не проводился из-за пандемии, и вот Камерун, наконец, открыл двери для любителей футбола. Хотя еще несколько недель назад проведение Кубка было под угрозой срыва всё из-за того же ковида. Первый матч по традиции проведет хозяин турнира против Буркина-Фасо, где четыре игрока и тренер сдали положительный тест на COVID-19.
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