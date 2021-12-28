Верховный суд России во вторник принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал"*.

"Иск Генеральной прокуратуры о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал" удовлетворить", - огласила решение судья Алла Назарова.

Адвокат общества Мария Эйсмонт заявила, что решение будет обжаловано.

"Мы считаем решение Верховного суда незаконным и необоснованным и будем его обжаловать", - сказала адвокат.

Представитель прокуратуры заявила, что в ходе процесса было установлено, что "Мемориал" осуществляет свою деятельность с грубыми и осознанными нарушениями закона.

"Мемориал" создает лживый образ СССР как террористического государства и очерняет память о Великой Отечественной войне. Мы вынуждены наблюдать за попытками реабилитировать нацистских преступников. Это потому, что кто-то за это платит. И это подлинная причина того, почему "Мемориал" так тщательно борется против того, чтобы открыто называть себя иноагентом", - заявила прокурор.

Юрист Григорий Вайпан, представлявший интересы «Мемориала» в ходе прений, сказал: "Один из тезисов Генпрокуратуры — нарушение законодательства об иноагентах — не может быть основанием для ликвидации организации, это противоречит международным договорам, признанным и ратифицированным РФ. Мы много слышали в этом процессе, как "Мемориал" нарушает "права детей". Но Комитет ООН по правам ребенка уже заявлял, что закон об иноагентах противоречит самой Конвенции о правах ребенка. И комитет ООН призывал этот закон отменить".

В этом процессе все перевернуто с ног на голову. Нарушитель здесь не "Международный Мемориал", а российское государство, которое приняло закон об иноагентах Григорий Вайпан юрист, представляющий интересы "Мемориала" в суде

"В этом процессе все перевернуто с ног на голову. Нарушитель здесь не "Международный Мемориал", а российское государство, которое приняло закон об иноагентах", — цитирует выступление адвоката "Новая газета".

У здания суда в ходе слушаний полиция задержала несколько человек, выступавших в поддержку правозащитной организации.

Десятки российских и зарубежных деятелей культуры, журналисты подписали обращение на имя президента Владимира Путина с просьбой прекратить преследование организации.

На сайте Change.org создана петиция под названием "Руки прочь от "Мемориала", подписи под которой поставили 140 тысяч человек.

Завтра, 29 декабря, Мосгорсуд рассмотрит иск Генеральной прокуратуры о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал", которое является членом международного "Мемориала", но имеет отдельное юридическое лицо.

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* признано в РФ НКО-иноагентом