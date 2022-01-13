В минувшем году авторитарные режимы по всему миру столкнулись с ощутимым противодействием и сопротивлением: такой вывод содержится в ежегодном докладе организации Human Rights Watch. Её сотрудники отмечают как рост протестных настроений, так и соответствующие расширение масштабов репрессий.

Правозащитники выдели три региона, которые вызывают у них сейчас наибольшее беспокойство: Тыграй в Эфиопии, Мьянма и Судан.

Кеннет Рот, исполнительный директор Human Rights Watch:

"Даже хунте в Мьянме и суданским военным пришлось обороняться. В других местах, например в Беларуси, Лукашенко смог остаться только благодаря Путину. Дела не так плохи, как часто кажется, и мы видим борьбу. Мне внушает оптимизм тот факт, что во многих таких странах люди хотят демократии, они готовы рисковать свободой или даже жизнью, чтобы защитить демократию".

Правозащитники при этом недовольны и демократическими лидерами: по мнению организации, избранным политикам необходимо уделятьбольше внимания решению как национальных, так и глобальных проблем, доказывая на деле, что демократия работает.