Память о жертвах: чем запомнится правозащитное общество "Мемориал"

Более тридцати лет "Мемориал", одна из старейших неправительственных организаций в стране, вел хронику сталинских репрессий и нарушений прав человека в современной России. Во вторник Верховный суд ликвидировал НПО за нарушение закона об "иностранных агентах".

Для многих россиян "Мемориал", одним из соучредителей которого был нобелевский лауреат Андрей Сахаров, стал символом демократии 1990-х годов. В современной России организация расследовала и документировала нарушения прав человека, оказывала помощь политическим заключенным, а также мигрантам и сексуальным меньшинствам.

"Враги народа"

Одним из самых важных направлений работы "Мемориала" стала его деятельность на Северном Кавказе. Во время обеих чеченских войн сотрудники организации документировали нарушения прав человека и злоупотребления полномочиями со стороны российских солдат.

По информации НПО, c 1999 года до 5 тысяч мирных жителей пропали без вести в Чечне, более 500 тысяч человек покинули республику к 2002 году. Благодаря работе правозащитников, против российских военных было открыто несколько крупных судебных разбирательств, которые закончились тюремными сроками.

В 2009 году сотрудницу чеченского отделения "Мемориала" Наталью Эстемирову убили выстрелом в голову в Грозном. Это событие заставило организацию временно приостановить свою деятельность в республике. Активисты заявили, что к преступлению причастен чеченский лидер Рамзан Кадыров, который в ответ назвал членов "Мемориала" "врагами народа".

В 2018 году после ареста руководителя чеченского "Мемориала" Оюба Титиева по делу о наркотиках, организация закрыла свое представительство в республике. Председатель совета организации Александр Черкасов связал задержание Титиева с его профессиональной деятельностью, "которая вызывала неодобрение со стороны чеченских властей".

На Западе "Мемориал" стал известен именно благодаря работе в Чечне, получив в 2009 году премию Европейского парламента имени Сахарова.

"Возвращение имен"

"Мемориал", по словам основателей, начал работу задолго до официального открытия в 1989 году. Его главной целью было раскрыть имена и почтить память миллионов жертв советских репрессий и ГУЛАГа. Еще в 1960-х и 1970-х годах диссиденты начали тайно собирать информацию об этих преступлениях. С началом перестройки этот процесс стал открытым.

"Мемориал" - наследник движения, а затем организации, которая не переставала громко кричать о том, что исчезновение памяти о диктатуре из коллективного сознания очень опасно", - сказала руководитель образовательных программ и историк Ирина Щербакова.

В 1990 году "Мемориалу" удалось добиться установления на Лубянке Соловецкого камня - крупнейшего памятника жертвам политических репрессий в России. В 2008 году он получил статус объекта культурного наследия. Каждый год 29 октября, накануне государственного Дня памяти жертв политических репрессий НПО проводит у Соловецкого камня гражданскую акцию "Возвращение имен". В этот день сотни москвичей приходят к памятнику прочитать имена расстрелянных во время сталинских репрессий.

В 2016 году на деятельность "Мемориала" распространился закон об "иностранных агентах". В декабре президент России Владимир Путин подверг критике работу "Мемориала", заявив, что в базе данных "Жертвы политического террора в СССР" обнаружены коллаборационисты.

"Мемориал" ответил, что три человека, осужденных за сотрудничество с нацистами, попали в список случайно. "В любой базе, включающей миллионы персоналий (в настоящее время в ней содержится более 3 миллионов имен), всегда есть ошибки. Мы их стараемся выявлять и исправлять. Что касается упомянутых В. В. Путиным имен, то они были заблокированы в нашей базе еще три месяца назад, сразу после получения нами информации об их несоответствии критериям, принятым составителями", - говорится в заявлении "Мемориала".

По мнению активистов, нападки на НКО и его сотрудников вызваны желанием российских властей преуменьшить советские преступления.

Во вторник Верховный суд обвинил "Мемориал" в "создании ложного образа СССР как террористического государства" и стремлении "реабилитировать нацистских преступников" и постановил его ликвидировать.