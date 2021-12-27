Юрий Дмитриев, глава карельского отделения правозащитного центра "Мемориал"*, осужден на 15 лет колонии строгого режима. Из этого срока будут вычтены около пяти лет, которые Дмитриев провел в СИЗО. Суд посчитал историка виновным в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и "незаконном хранении части оружия".

Сторона защиты обжалует решение суда, сообщил журналистам адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев. Он отметил, что историк не признает вину ни по одной из статей, кроме той, что связана с хранением части охотничьего ружья. Он также заявил, что, как и в ходе рассмотрения предыдущей апелляционной жалобы, сторона защиты будет ходатайствовать об отводе Верховного суда Карелии в полном составе.

Дело против Дмитриева началось в 2016 году, когда после анонимного заявления в его квартире был проведен обыск. В результате обыска на компьютере историка нашли несколько сотен фотографий его несовершеннолетней приемной дочери. Суд обвинил Дмитриева в изготовлении порнографии и незаконном хранении огнестрельного оружия: в доме нашли основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была модифицирована.

Дмитриев не признал свою вину, сообщив, что при помощи фотографий "документировал физическое здоровье девочки" на случай претензий со стороны органов опеки. Проведенные психологические обследования не нашли у подсудимого склонности к педофилии. В апреле 2018 суд оправдал Дмитриева по обвинению в изготовлении порнографии и назначил незначительное наказание за хранение оружия.

Вскоре Дмитриева вновь арестовали. Помимо изготовления детской порнографии и хранения оружия, ему вменили совершение действий сексуального характера в отношении ребенка. В июле 2020 его приговорили к 3,5 годам тюрьмы. И защита, и обвинение опротестовали приговор. Осенью 2020 Верховный суд Карелии увеличил срок наказания и приговорил историка к 13 годам лишения свободы. Жалобу со стороны защиты для рассмотрения по существу Верховный суд принимать отказался. Дело об "изготовлении порнографии" ушло на новое рассмотрение.

Дмитриев - один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. Сторонники историка считают дело политически мотивированным. В его защиту ранее выступили Союз журналистов Карелии и российские деятели культуры.

*В России "Мемориал" признан НКО-иноагентом