Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН по климату и безопасности

Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН, увязывающий изменение климата с вопросами международной безопасности. Проект, предложенный Ирландией и Нигером, был поддержан 12 из 15 членов Совета. Против проголосовали только имеющая право вето Россия и Индия. Китай воздержался.

"Международное сообщество глубоко расколото по тематике климата", - заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя решение России. Он назвал текст попыткой навязать мировому сообществу "позицию климатических активистов". "Это на деле привело бы к глубочайшему расколу, откату назад в деле борьбы с изменениями климата", - подчеркнул он.

Текст призывает Генерального секретаря Антониу Гутерриша "включить риски безопасности, связанные с климатом, в качестве центрального элемента в общие стратегии Организации Объединенных Наций по предотвращению конфликтов".

Индия, которая не имела права вето, поддержала позицию России, заявив, что глобальное потепление - это в основном вопрос экономического развития.

Резолюция также призвала главу ООН в течение двух лет представить доклад "о последствиях для безопасности (...) неблагоприятных последствий изменения климата" и рекомендации по устранению этих рисков.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что вето России не имеет "никакого оправдания". "Климатический кризис - это кризис безопасности", - сказала она.

Послы Ирландии и Нигера, Джеральдин Бирн Насон и Абду Абарри, решительно осудили существование права вето в Совете Безопасности, которое со времен Второй мировой войны остается прерогативой только пяти его постоянных членов (США, России, Китая, Франции и Великобритании).

По их словам, это право является анахронизмом, который может помешать Совету выполнить свой мандат по обеспечению мира и безопасности.

Споры вокруг климата

В четверг президент Нигера Мохамед Базум прибыл в ООН, чтобы выступить в поддержку резолюции. "Совету давно пора в рамках своего мандата по предотвращению учитывать риски безопасности, связанные с изменением климата, в качестве дополнительного элемента нашей архитектуры мира и безопасности", - пояснил он.

"Прямая связь между терроризмом и изменением климата для нас далеко не очевидна", - ответил Небензя, добавив, что резолюция "создаст путаницу и повторение" с другими форумами, занимающимися вопросами глобального потепления.

Россия не оспаривает влияние климатических изменений на конфликты, но "на каждую страну и регион нужно смотреть индивидуально". "Общие и автоматические подходы к устранению причин конфликта отвлекают Совет Безопасности от решения этих вопросов", - повторил в понедельник российский посол.

По мнению Нигера, чью резолюцию поддержали 113 из 193 членов Генеральной Ассамблеи ООН, Совет Безопасности должен принять "комплексный и скоординированный подход" для понимания последствий изменения климата.

Франция также считает, что существует "четкая связь" между глобальным потеплением и безопасностью, поскольку доступ к воде, нехватка продовольствия и отсутствие климатической безопасности позволяют "вооруженным группам процветать", пользуясь уязвимостью населения.