Сразу два литовских министра — иностранных дел и транспорта — готовы уйти в отставку из-за санкций против Беларуси, а конкретно — из-за ситуации вокруг "Беларуськалия", одного их крупнейших в мире производителей удобрений. Компания именно через Литву вывозит свою продукцию, предназначенную для заокеанских покупателей.

Министры заявили, что берут на себя ответственность за то, что транзит продолжается — несмотря на вступление в силу санкций США.

Марюс Скуодис, министр транспорта и связи Литвы:

"Я подчеркну, чтобы было абсолютно ясно: и моя личная позиция, и позиция правительства в том, — и мы неоднократно и чётко говорили об этом — после введения санкций США удобрения "Беларуськалия" не могут проходить через Литву. Это совершенно недвусмысленно".

Но вот бизнесмены — в первую очередь компания "Литовские железные дороги" — на себя ответственность брать не готовы. В ЛЖД ещё накауне заявили, что белорусские товары будут следовать через Литву минимум до января, поскольку Минск уже оплатил транзит.

Мантас Дубаускас, пресс-секретарь "Литовских железных дорог":

"Как можно остановить передвижение грузов? Возможны несколько ведомственных решений. Компания не может взять такую ответственность на себя. Необходимо постановление государства как такового".

Литовские власти официально поддержали новый пакет санкций США, Канады и Великобритании против Беларуси. Вслед за Польшей республика усиливает и контроль на белорусской границе. Но в Вильнюсе постоянно подчёркивают, что литовских компаний санкции не касаются. Глава кабинета Ингрида Шимоните обещала расторгнуть контракт с белорусами так, чтобы Литва не понесла финансового ущерба.