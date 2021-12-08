Беловежским соглашениям - 30 лет: 8 декабря 1991 года лидеры России, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич в белорусской правительственной резиденции Вискули подписали договор о создании Содружества независимых государств - документ, который прекратил существование СССР. В ходе этих событий президент Михаил Горбачев отказался от борьбы и был отстранен от власти.

Беловежские соглашения подтвердили приверженность новообразованных членов СНГ принципам Устава ООН, Хельсинкского акта, других международных нормативов. Стороны обязались развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с соблюдением суверенитета каждого государства-подписанта.

С Беловежскими соглашениями на карте мира появилось 15 новых стран: некоторые из бывших союзных республик десятилетиями стремились к независимости, другие не желали отделяться. Об историческом значении и последствиях Беловежских соглашений ожесточенные споры идут по сей день.