Авиадиспетчер Олег Галегов, посадивший в Минске самолёт авиакомпании Ryanair, на борту которого находился оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич и его подруга, россиянка София Сапега, сообщил польским правоохранительным органам, что действиями в дипетчерской руководил офицер КГБ Республики Беларусь.

По словам Галегова, именно этот офицер распорядился передать заведомо ложное сообщение о бомбе на борту самолета, пишет газета "Нью-Йорк Таймс" со ссылкой на источники в службе безопасности Польши.

Бывший авиадиспетчер покинул Беларусь летом 2021 года и перебрался в Варшаву, однако из Польши он тоже уехал. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший 23 мая по маршруту Афины - Вильнюс, приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС. После посадки никаких взрывных устройств в самолете не обнаружили. Однако были задержаны разыскиваемый белорусскими властями Роман Протасевич, один из основателей признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала Nexta, и его подруга Софья Сапега.

В ответ на «принудительную и незаконную посадку» самолёта Ryanair и арест оппозиционера Европейский Союз, США, Великобритания и Канада объявили о введении новых санкций против 78 физических и 8 юридических лиц, приближённых к Александру Лукашенко, которого ЕС не признаёт президентом Беларуси.

Ответ Минска: "Эта информация несодержательная и даже нелепая"

Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский назвал публикацию "Нью-Йорк Таймс" о посадке самолета Ryanair в Минске информационным вбросом, передает БЕЛТА.

"Информация, появившаяся в "Нью-Йорк Таймс", в первую очередь рассчитана на обычного обывателя, на общественность, на тех, кто не знает специфики гражданской авиации. Для нас как для профессионалов эта информация несодержательная и даже нелепая. Во-первых, в тот день, 23 мая, решение о посадке в Минске принималось командиром воздушного судна. Диспетчер по всем международным правилам и стандартам не может оказывать давление на принятие решения, особенно в условиях угрозы авиационной безопасности. Он только передает сведения и помогает командиру воздушного судна в безопасной навигации. Во-вторых, мы видим, что этот информационный вброс идет в тот момент, когда мы просим от наших польских партнеров и от комиссии ICAO предоставить данные объективного контроля. В частности, переговоры вильнюсского диспетчера с пилотом и внутрикабинные переговоры членов экипажа", - сказал Сикорский.

Update: The ICAO Council has agreed to defer its consideration of the Ryanair Flight #FR4978 investigation report until its next session, in January 2022, due mainly to the volume of data submitted and additional State clarifications still being required. — ICAO (@icao) November 9, 2021

ИКАО ведет расследование

В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) сразу после инцидента выразили серьезную обеспокоенность вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске и заявили о возможном нарушении Чикагской конвенции о международной гражданской авиации.

Совет организации принял решение провести расследование, однако его результаты до сих пор не опубликованы. Рассмотрение промежуточного доклада о расследовании произошедшего с самолетом Ryanair отложено на январь 2022 года "из-за объема представленных данных и необходимости дополнительных уточнений".