This content is not available in your region

Панама

Панама: 10 млн долларов от наркоторговли

Access to the comments Комментарии
 Кнарик Хачатрян
euronews_icons_loading
Панама: 10 млн долларов от наркоторговли
Авторское право  AFP

Власти Панамы конфисковали рекордную сумму, вырученную от продажи наркотиков - более 10 миллионов долларов наличными - в ходе пресечения деятельности банд, связанных с крупнейшим колумбийским наркокартелем "Клан Персидского Залива".

Деньги были найдены в трёх разных тайниках в доме в Нуэва-Провиденсия провинции Колон. Это часть операции, в ходе которой были задержаны ранее 57 человек, в том числе чиновники и сотрудники силовых ведомств.