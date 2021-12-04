Панама: 10 млн долларов от наркоторговли

Власти Панамы конфисковали рекордную сумму, вырученную от продажи наркотиков - более 10 миллионов долларов наличными - в ходе пресечения деятельности банд, связанных с крупнейшим колумбийским наркокартелем "Клан Персидского Залива".

Деньги были найдены в трёх разных тайниках в доме в Нуэва-Провиденсия провинции Колон. Это часть операции, в ходе которой были задержаны ранее 57 человек, в том числе чиновники и сотрудники силовых ведомств.