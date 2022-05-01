В Ираке изъята крупная партия каптагона

В Ираке изъято более 6 млн таблеток стимулятора амфетаминового ряда каптагон.

По данным агентства национальной безопасности, наркотик был предназначен для распространения "в районах Багдада и других провинциях".

На Ближнем Востоке основным производителем каптагона является Сирия, а его основным рынком сбыта – Саудовская Аравия.

В последние годы продажа и употребление наркотиков в Ираке резко возросли.

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