В Ираке изъята крупная партия каптагона

В Ираке изъята крупная партия каптагонаКомментарии
Euronews
Авторское право AP/AP-
В Ираке изъято более 6 млн таблеток стимулятора амфетаминового ряда каптагон.
По данным агентства национальной безопасности, наркотик был предназначен для распространения "в районах Багдада и других провинциях".
На Ближнем Востоке основным производителем каптагона является Сирия, а его основным рынком сбыта – Саудовская Аравия.
В последние годы продажа и употребление наркотиков в Ираке резко возросли.
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