Ограничения для непривитых: драконовская или вынужденная мера?

По мере роста числа случаев заболевания COVID-19 в Европе правительства вновь прибегают к более строгим мерам по борьбе с распространением инфекции и защите больниц.

Но на этот раз все по-другому. Раньше на самоизоляцию отправляли всех. Теперь же некоторые страны нацеливаются только на невакцинированных.

Некоторые, например, Франция и Италия, ограничили доступ в бары, рестораны и общественные места только тем, кто прошел вакцинацию, недавно оправился от болезни или сдал отрицательный тест. В некоторых странах это так называемое правило "3П" (привит, переболел, протестирован) .

Другие пошли дальше. В Германии действует правило "2П", согласно которому в некоторые общественные места уже не допускаются те, у кого отрицательный результат теста на коронавирус.

После многотысячных протестов в нескольких европейских странах мы рассмотрим, насколько оправданы действия против невакцинированных.

"Предотвращение вреда для других"

"Мы не хотим, чтобы правительство решало за нас, какой образ жизни лучше, мы не хотим, чтобы оно навязывало одно конкретное мнение о правильном образе жизни. Но в данном случае существуют научные факты, которые основательно доказаны", - утверждает Саймон Риппон, доцент философии в Центрально-Европейском университете в Австрии.

"Происходит то, что правительства принимают меры по ограничению одних людей от физических рисков для других, потому что они решили не принимать меры предосторожности, которые научно обоснованы".

Риппон добавил, что известный британский философ Джон Стюарт Милль в своей книге "О свободе" утверждал, что "единственная цель, ради которой власть может быть законно осуществлена над любым членом цивилизованного сообщества против его воли, - это предотвращение вреда для других".

Он сказал, что есть много случаев, когда правительство вынуждено ограничивать свободу людей.

"Вы не можете водить машину без прав или ездить пьяным за рулем, даже если вы думаете, что пара рюмок не причинит вреда или даже поможет вам лучше управлять автомобилем. Вы не можете курить на работе, вы не можете носить с собой оружие во многих местах в мире, даже если вы чувствуете себя в большей безопасности с ним", - добавил Риппон.

"Правительству часто приходится ущемлять наши свободы, чтобы защитить других от риска, и я думаю, что ограничения для непривитых и COVID-паспорта во многом похожи на эти описанные выше правила".

В Австрии канцлер указал на более высокий уровень заболеваемости COVID-19 среди невакцинированного населения.

В стране был введен локдаун для непривитых, а через несколько дней он был распространен на все население.

"Совершенно ясно, что даже такие серьезные меры, как повсеместное тестирование и "зеленые паспорта", недостаточны в той ситуации, в которой мы находимся", - сказал Риппон.

"Мы знаем, что вакцинация, очевидно, предотвращает некоторые инфекции (и) лучше предотвращает госпитализацию и летальный исход, хотя они все равно имеют место. Мы знаем, что количество вируса, которое вырабатывается при инфицировании вакцинированных людей, на начальном этапе, как правило, довольно велико", - объясняет Роуланд Као, заведующий кафедрой ветеринарной эпидемиологии и статистики в Эдинбургском университете.

"Но происходит то, что люди, как правило, очищаются быстрее. Поэтому вначале вы получаете такое же количество вируса или довольно близкое к нему, а затем он быстро исчезает".

Као объяснил, что как ожидается, когда привитые люди передают вирус, вакцина блокирует инфекцию и, таким образом, влияет на передачу вируса.

Власти Чехии, которые ввели правило, не допускающее невакцинированных людей к общественной жизни, даже при наличии ПЦР-теста, называют этот шаг необходимым.

"Мы считаем, что эпидемия распространяется не благодаря вакцинированным. Это не означает, что они не могут заразиться, но вакцинированные не заполняют больницы", - сказал в своем заявлении министр здравоохранения Адам Войтех.

"Драконовская мера"

Тем не менее многие эксперты говорят, что пропуски "2П", когда непривитые не могут участвовать в общественной жизни, труднее оправдать, чем пропуски "3П", которые доступны тем, кто не привит, если их тест на вирус отрицательный.

"Возможно, им придется проходить тестирование один, два или три раза в неделю, но, по крайней мере, они могут участвовать в социальной жизни", - объясняет Роланд Пирик, доцент кафедры юридической философии юридического факультета Амстердамского университета.

"Если вы переходите к "2П", то вы исключаете невакцинированных людей из определенных элементов социальной жизни".

Пирик утверждает, что одна из проблем в Нидерландах заключается в том, что введение пропусков "3П" или COVID-паспортом не очень строго соблюдалось, и многие бары и рестораны их игнорировали. Правительство предложило ввести пропуск "2П" в местах повышенного риска.

"Это также заставляет меня с большой неохотой согласиться на (возможность введения) "2П", потому что это гораздо более сильное ущемление свобод невакцинированных лиц и, возможно, обеспечить соблюдение этого правила будет еще труднее".

Доктор Као говорит, что на самом деле правило "2П" было бы "очень драконовским шагом ... это то решение, которое вы бы приняли, только если бы были уверены, что риски при этом, риски самой пандемии выше".

В недавней статье для Euronews эксперты Том Теунс и Жозетт Даемен утверждают, что принятая в Латвии мера по ограничению доступа непривитых депутатов в парламент можно считать формой "отступления от демократии".

"Окончательное решение, которое было принято ... исключило депутатов также от виртуальных встреч, что для меня действительно показывает, что политика не касалась общественного здравоохранения", - сказал Euronews Теунс из Института политологии Лейденского университета.

Но он говорит, что правило "3П", вероятно, разумный компромисс для демократического общества, если оно означает, что люди могут возобновить экономическую и культурную деятельность.

С другой стороны, правило "2П" "разделит общество надвое и будет означать, что те, кто вакцинирован, получают особые права, в то время как непривитые лишаются права на услуги и товары, которые в противном случае были бы доступны", - сказал Теунс.

В недавней статье, опубликованной в The Lancet Гюнтером Кампфом из Университетского медицинского центра в Грайфсвальде (Германия), утверждается, что высокопоставленные чиновники должны перестать говорить, что это "пандемия непривитых", поскольку это "стигматизирует".

"Появляется все больше свидетельств того, что вакцинированные люди продолжают играть важную роль в передаче инфекции", - сказал Кампф.

Что насчёт обязательно вакцинации?

Некоторые эксперты говорят, что введение обязательной вакцинации населения, как это сделает Австрия с февраля, является одновременно и компенсатором, и навязыванием.

Некоторые вакцины уже обязательны для детей и путешествий во многих странах.

"Политику обязательной вакцинации детей легче оправдать, потому что вы должны работать в интересах детей, которые не могут сами принять взвешенное решение относительно риска отказа от вакцинации", - говорит Пирик.

"Со взрослыми все по-другому, потому что они достигли совершеннолетия, и он или она могут делать выбор за себя, в отличие от детей, и это затрудняет оправдание обязательной политики".

Теунс добавляет, что, с одной стороны, обязательная вакцинация будет означать, что "ко всем относятся одинаково, и я считаю, что такое политическое и гражданское равенство является важной ценностью в демократии".

"Но есть люди, которые чувствуют совершенно обратное. И обязать их пройти вакцинацию - это своего рода навязывание, которому потребуется очень убедительные оправдания".