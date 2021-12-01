ЕС пора "задуматься" об обязательной вакцинации (фон дер Ляйен)

Евросоюз должен обсудить вопрос введения обязательной вакцинации от коронавируса в сообществе. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, на фоне высоких темпов распространения инфекции и появлении штамма омикрон 150 миллионов человек в ЕС не вакцинированы, и это очень много.

"За исключением очень маленьких детей или людей с ослабленным здоровьем, преобладающее большинство населения может привиться. Поэтому я думаю, что было бы понятно и нормально вести такую дискуссию о том, как ускорить вакцинацию и, возможно, сделать её обязательной, для этого нужен общий подход, но я думаю, что дискуссию вести необходимо", — сказала она пресс-конференции в Брюсселе.

Председатель Еврокомиссии добавила, что окончательное решение остается за государствами-членами ЕС. Фон дер Ляйен также сообщила, что вакцина для детей от Pfizer/BioNTech будет доступна с 13 декабря.

Австрия стала первая страной сообщества, прибегшей к такой мере. Власти готовят соответствующий закон, который сделает вакцинацию обязательной с 1 февраля

Будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц накануне заявил, что поддержит законопроект об обязательной вакцинации, документ представлен в парламенте до конца года. Власти страны договорились с руководители федеральных земель ускорить прививочную кампанию.

В интервью телеканалу Euronews Дэн Стэнер, вице-президент филиала компании Moderna в Европе и странах Ближнего Востока и Африки, заявил:

"Время вакцинироваться уже наступило, новый штамм вызывает беспокойство, об этом говорит ВОЗ, об этом говорят учёные во всем мире, это последний момент, сегодня вакцинация — возможно единственное оружие или терапевтический арсенал, которые есть в нашем распоряжении. Я советую сделать бустерную прививку, чтобы гарантировать наиболее высокую степень иммунной защиты".

Ранее в Еврокомисссии сообщили, что ученым потребуется 2-3 недели для сбора всей информации о новом штамме "омикрон".