Австрия: четвёртый локдаун за два года

В Австрии сегодня начинается локдаун — четвёртый меньше чем за два года. На карантин уходят все общественные заведения и организации, из дома можно выходить только по острой необходимости.

Власти объясняют такие меры очень низким уровнем вакцинации и тяжёлой ситуацией в здравоохранении. Со следующего года Вена планирует сделать прививки обязательными.

Первоначально власти обещали посадить на карантин только тех, кто отказывается прививаться. Но потом решение изменили и постановили закрыть всю страну.

"Настроение у нас совсем нехорошее. У нас на эти недели были большие планы, работать на рождественском базаре было очень здорово. Никто не думал, что прямо под Рождество устроят локдаун. Это очень печально, это стало сильным ударом для нас", — говорят продавщицы на рождественском базаре.

Решения правительства о карантине и обязательной вакцинации уже вызвало протесты в нескольких городах Австрии. Аналогичные шествия сейчас проходят во многих странах Европы, где власти решили вновь ужесточать ковидные ограничения.

В Брюсселе в воскресенье на акцию протеста вышли, по данным СМИ, около 35 тысяч человек. Изначально мирная манифестация завершилась столкновениями с полицией, поджогами и погромами. Стражам порядка пришлось применять слезоточивый газ и водомёты.

В Чехии с понедельника также вступают в силу ужесточённые правила. Отрицательный результат ПЦР-теста больше не будет пропуском в общественные места. А вот работодатели будут обязаны тестировать непривитых сотрудников каждую неделю.

В Германии на этом фоне активно обсуждают необходимость обязательной вакцинации. Сейчас в стране федеральные земли в определённых рамках сами устанавливают для себя уровень ограничительных мер, в зависимости от процента госпитализированных больных. При этом по всей стране активно идёт кампания повторной вакцинации. По официальным данным, третью дозу получили почти 5 млн человек.