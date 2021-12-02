В Будапеште зажгли Lego-менору

Иудейский праздник Ханука отмечается в течении недели. Зажигание ханукальной меноры — главный обряд праздника. Вот уже несколько лет организация Chabad размещает светильники по всему миру. Ханукальные светильники могут был быть сделаны из самых разных материалов. В Будапеште появилась менора из конструктора Lego высотой более чем два метра.
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