В Будапеште зажгли Lego-менору

Иудейский праздник Ханука отмечается в течении недели. Зажигание ханукальной меноры — главный обряд праздника. Вот уже несколько лет организация Chabad размещает светильники по всему миру. Ханукальные светильники могут был быть сделаны из самых разных материалов. В Будапеште появилась менора из конструктора Lego высотой более чем два метра.