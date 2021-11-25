Защитить женщин от насилия

25 ноября - Международный день борьбы за ликвдацию насилия в отношении женщин.

Во время пандемии наметился рост случаев бытового насилия, в особенности в отношении женщин и девочек. ООН назвала это "теневой пандемией" и призывает принять глобаьные коллективные усилия, чтобы её остановить.

"Я считаю, что мы недостаточно делаем для защиты женщин от насилия, - говорит Ева Фодор, директор Института демократии Центрального Европейского университета. - Особенно в нынешних обстоятельствах, когда число таких случаев растёт, и когда многие правительства отказывается что-то предпринимать в этом направлении".

Количество обращений по "горячей линии" из-за случаев домашнего насилия во время пандемии в некоторых странах увеличилось в пять раз. Это препятствует достижению прогресса в области равенства, развития, мира и обеспечению прав женщин и девочек

"Некоторые страны даже сделали шаг назад. Венгрия, Польша, Турция - тому пример. Так, Венгерское правительство отказалось ратифицировать Стамбульскую конвенцию, и Польша отказалась", - отмечает Ева Фодор.

Акции протеста с призывом "прекратить сексизм и сексуальное насилие" проходят по всму миру. Их участники требуют задействовать дополнительные ресурсы, в том числе и финансовые, чтобы остановить насилие и убийство женщин. Но власти ряда стран имеют свой взяглд на эту проблему.

"Правительство Венгрии не предпринимает достаточно усилий для установления равенства между мужчинами и женщинами, - рассказывает Ева Фодор, - более того, в Будапеште отказываются признавать концепцию пола и утверждают, что это одна из причин, по которой они также отвергли Стамбульскую конвенцию. Они утверждают, что нет различий по признаку пола, есть только биологическое различие между мужчинами и женщинами, и используют это оправдание, чтобы не одобрять меры Европейского Союза по гендерному равенству и не вводить другие правила, которые могли бы защитить женщин".

По данным ООН, одна из трёх женщин и девочек планеты испытывает физическое или сексуальное насилие хотя бы раз в жизни. Чаще всего это происходит со стороны интимного партнера. Женщины и девочки составляют 71% всех жертв торговли людьми, три из четырёх при этом подвергаются сексуальной эксплуатации.