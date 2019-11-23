"Сама виновата": домашнее насилие в России – "преувеличенная" проблема? | #КУБ

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"Масштаб проблемы насилия в семье и дома, а также серьезность и размах его дискриминационного влияния на женщин в России существенно преувеличены", - утверждают в министерстве юстиции. Позже в ведомстве заявили, что журналисты исказили смысл письма Минюста в ЕСПЧ, но эти слова в документе действительно были. Оригинал письма на английском есть в распоряжении Euronews.

Эти слова содержались в ответе Минюста по делу Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти рук, и еще трех жертв домашнего насилия. Как считают в ведомстве, потерпевшие не смогли доказать, что женщины в России чаще мужчин страдают от домашнего насилия и что в стране существует гендерная дискриминация, когда речь идет об этой проблеме. Хотя ранее, когда в ЕСПЧ рассматривалось дело другой россиянки, МВД предоставило статистику. В ней говорилось, что женщины чаще мужчин становятся жертвами домашнего насилия.

Схватил жену за волосы и ударил головой о колено? Штраф 5 000 руб. Нанес жене множественные удары в область головы и... Publiée par Alena Popova sur Lundi 18 novembre 2019

По мнению замминистра юстиции Михаила Гальперина, все четыре женщины подрывают законные механизмы, которые уже существуют в российской правовой системе, а также ставят под удар попытки правительства улучшить ситуацию.

В министерстве также подчеркнули, что в России наказание за насилие предусмотрено в соответствии с гражданским, уголовным и административным кодексом, независимо от пола жертвы и того, кем совершено преступление: членом семьи, партнером или посторонним человеком.

"У сильного всегда бессильный виноват. Как можно в министерстве не видеть проблему домашнего насилия в России и отвечать в Европейский суд, что защищать надо мужчин. Господин Гальперин, далеко пойдёте!" - пишет мать Маргариты Грачевой Инна Шейкина.

У сильного всегда бессильный виноват) Как можно в министерстве не видеть проблему домашнего насилия в России и отвечать в Европейский суд, что защищать надо мужчин. Господин Гальперин, далеко пойдёте!!!! Publiée par Инна Шейкина sur Mardi 19 novembre 2019

Два года назад в России были декриминализированы домашние побои (если преступление совершено впервые). И уже несколько лет группа общественных деятелей борется за принятие закона о профилактике домашнего насилия. Мы пообщались с соавтором документа Мари Давтян:

"Мы считаем, что должен быть максимально широкий перечень людей, которые должны быть защищены этим законом. Речь идет о людях, которые проживают в одном пространстве, семьёй в широком смысле этого слова, не только в юридическом: дети, родители, но и люди, которые в фактических брачных отношениях проживают, а также бывшие супруги и бывшие сожители. Если мы посмотрим на дела о домашнем насилии, то абсолютное большинство потерпевших - это кто? Женщины. Если мы посмотрим дела о сексуальном насилии, абсолютное большинство потерпевших кто? Женщины. Конечно, это те преступления, от которых женщины страдают в значительно большей степени".

У закона нашлось и немало противников. Десятки общественных организаций выступили с открытым письмом против принятия закона. Петицию в интернете подписали около 20 тысяч человек. Для сравнения – петицию за принятие закона подписали почти 900 тысяч.

Закон о «домашнем насилии» породил войну между мужчинами и женщинами Обсуждение в СМИ такой темы как «семейно-бытовое... Publiée par РВС sur Lundi 18 novembre 2019

По мнению противников инициативы, закон станет инструментом коренного насильственного изменения самих основ российского общества, уничтожения российских традиционных семейных и нравственных ценностей.

#КУБ Поможет ли закон о семейно-бытовом насилии в борьбе против домашнего насилия? Publiée par Euronews на русском sur Jeudi 21 novembre 2019

Почему еще десятки организаций выступили против этого закона? Мы поговорили с руководителем одной из них.

"Что такое экономическое насилие? Вот жена просит: "Дай мне 1000 евро". А я говорю: "Нет, только 700". Всё, депрессия, стресс, экономическое насилие. Все взаимоотношения между мужчиной и женщиной в семье – это сплошное психологическое взаимодействие. Есть ли там насилие – кто это будет определять? Некий государственный чиновник, который придет и скажет: "Вы... Нет-нет-нет, Вы... оказываете психологическое давление и экономическое? Вот Вам охранный ордер, Вы не можете приближаться к своему же дому", - говорит глава аналитического центра "Семейная политика.РФ" Алексей Комов.

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