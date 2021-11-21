Польша угрожает Беларуси закрыть границу

Польша грозит Беларуси жесткими санкциями, вплоть до закрытия границы, транзитных и торговых переходов.

Все, по мнению премьер-министра Матеуша Моравецкого, будет зависеть от действий белорусских властей, а пока Польша будет сдерживать натиск мигрантов на границы ЕС.

"Лукашенко начал гибридную войну против Евросоюза. Это самая значимая попытка дестабилизировать Европу за 30 лет, но Польша не поддастся шантажу и будет защищать границы ЕС", — написал Моравецкий в "Твиттере".

Выступая на пресс-конференции с главой литовского правительства, польский премьер не забыл упомянуть о возможной роли Москвы в эскалации миграционного кризиса.

К сожалению, это только начало продолжительного кризиса, виной которому режим Лукашенко, возможно под руководством Кремля. Мы знаем о белорусских и российских дипломатических и официальных контактах с Узбекистаном и Афганистаном. Скорее всего, будет попытка использовать кризис в Афганистане как очередной этап миграционного кризиса Матеуш Моравецкий премьер-министр Польши

Ситуация на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией остается напряженной. По словам того же Моравецкого, на белорусской территории остаются более 10 тысяч мигрантов.

При этом регулярно группы нелегалов пытаются прорваться в Польшу, где встречают отпор.

Похороны йеменского мигранта на мусульманском кладбище в польской деревне Бохоники Czarek Sokolowski/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Между тем польские СМИ сообщают, что за несколько месяцев на границе погибли не менее 11 мигрантов. Один из них, гражданин Йемена, был похоронен на мусульманском татарском кладбище в польской деревне Бохоники.