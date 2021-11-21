Польша угрожает Беларуси закрыть границу

Польша угрожает Беларуси закрыть границуКомментарии
Польша грозит Беларуси жесткими санкциями, вплоть до закрытия границы, транзитных и торговых переходов.
Все, по мнению премьер-министра Матеуша Моравецкого, будет зависеть от действий белорусских властей, а пока Польша будет сдерживать натиск мигрантов на границы ЕС.
"Лукашенко начал гибридную войну против Евросоюза. Это самая значимая попытка дестабилизировать Европу за 30 лет, но Польша не поддастся шантажу и будет защищать границы ЕС", — написал Моравецкий в "Твиттере".
Выступая на пресс-конференции с главой литовского правительства, польский премьер не забыл упомянуть о возможной роли Москвы в эскалации миграционного кризиса.
Ситуация на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией остается напряженной. По словам того же Моравецкого, на белорусской территории остаются более 10 тысяч мигрантов.
При этом регулярно группы нелегалов пытаются прорваться в Польшу, где встречают отпор.
Между тем польские СМИ сообщают, что за несколько месяцев на границе погибли не менее 11 мигрантов. Один из них, гражданин Йемена, был похоронен на мусульманском татарском кладбище в польской деревне Бохоники.