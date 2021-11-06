В столице Норвегии Осло открылся Фестиваль света. Многочисленные огни засияли по всему городу. В нынешнем году на главной площади Осло представлены произведения, посвященные проблемам, с которыми сталкивается человечество. "Свет - это "сигнал в темноте, и это очень важно для людей", - говорит художник Николас Паолоцци, принявший участие в празднике. Местные жители в восторге от экспозиций: по их словам, они помогают развеять зимний мрак. Художник Люк Джаррам создал парящее воздухе изображение Земли, которое, как он надеется, воспроизводит "эффект обзора" знакомый выходящим на орбиту астронавтам.