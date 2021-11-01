Саммит в Глазго: "До полуночи осталась одна минута, пора действовать"

"Человечество слишком долго тянуло время в вопросе изменения климата, до полуночи осталась одна минута, пора действовать", - с таким призывом обратился к мировым лидерам Борис Джонсон, хозяин 26-го климатического саммита в шотландском Глазго.

Его участники - 120 глав государств и правительств - уже приступили к работе.

На первом заседании председатель Конференции ООН по изменению климата Алок Шарма предупредил, что к ним обращена "последняя надежда мира" удержать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса по Цельсию. В настоящее время планета находится на пути к 2,7 градуса, что, по мнению ООН, приведет к "климатической катастрофе".

Результаты завершившегося накануне саммита "Большой двадцатки" в Риме, страны-участницы которого представляют 80% объема мировых выбросов в атмосферу СО2, многие эксперты назвали "разочаровывающими". В итоговой декларации содержатся лишь общие призывы не допустить превышения полуторапроцентного порога, намерение достичь "углеродной нейтральности" и к середине века и отказаться от финансирования работающих на угле ТЭЦ.

Президент США Джо Байден уверен, что первый конкретный шаг в нужном направлении все же был сделан в Риме.

"Сегодня хотел бы с гордостью объявить - вместе с нашими партнерами из ЕС - о важнейшей победе как для американских рабочих, так и для климатической повестки дня. Соединенные Штаты и Европейский Союз договорились провести переговоры о заключении первого в мире соглашения в сфере торговли, основанного на углеродоемкости продукции, обсуждая введенные ранее США пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС."

В то время как хозяин саммита "большой двадцатки" премьер-министр Италии Марио Драги назвал его успешным, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в Твиттере, что "покидает Рим с несбывшимися надеждами ". Правда, "они не похоронены".

Гуттериш ждет, что в Глазго удастся разработать конкретные механизмы до достижению поставленных мировым сообществом целей по предотвращению глобального потепления и их финансированию.

Ожидается, что в ходе двухнедельной Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата удастся добиться ужесточения обязательств стран по борьбе с выбросами парниковых газов.