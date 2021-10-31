Открытие СОР26 в Глазго

26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата открылась в воскресенье в шотландском Глазго с минуты молчания в память о жертвах пандемии.

Министр окружающей среды Чили Каролина Шмидт, которая была председателем COP25, дала официальный старт переговорам и дискуссиям о путях решения проблемы глобального потепления, которые в течение двух недель будут вести представители почти 200 стран мира.

В воскресенье в Ватикане папа римский Франциск призвал всех верующих планеты молиться о том, чтобы мировые лидеры "осознали страдания всех бедных людей планеты из-за потепления климата".

Съехались в Глазго и экоактивисты, которые проводят здесь протесты с целью привлечь внимание общественности к проблеме климатических изменений. Они требуют ускорить переход к зелёным технологиям и сократить вредные выбросы в атмосферу.

Председатель СОР26 Алок Шарма назвал эту конференцию "нашей последней, лучшей надеждой на то, чтобы не позволить глобальной температуре подняться выше 1,5°C. Учёные говорят, что шансы на достижение цели, намеченной в Парижском климатическом соглашении 2015 года, уменьшаются. Планета уже нагрелась на более чем 1,1 °C, и текущие прогнозы, основанные на запланированном сокращении выбросов в течение следующего десятилетия, предполагают, что к 2100 году температура поднимется на 2,7 °C.

Эксперты предупреждают, что высвобождаемое при этом количество энергии растопит большую часть льда на планете, повысит уровень мирового океана и значительно увеличит вероятность и интенсивность экстремальных погодных явлений.