Тайфун в Гонконге

В пятницу 8 октября на Гонконг обрушился мощный тайфун, вызвавший разрушения и наводнения на всей территории. Под натиском проливного дождя и ветра с многоквартирного высотного дома сорвались строительные леса. По данным местных СМИ, погиб один рабочий. Под обломками конструкции пожарные нашли других рабочих и водителей двух автомобилей. Во время непогоды жителям Гонконга было рекомендовано не выходить из своих домов, или укрыться в безопасных местах.