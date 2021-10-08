Тайфун в Гонконге

В пятницу 8 октября на Гонконг обрушился мощный тайфун, вызвавший разрушения и наводнения на всей территории. Под натиском проливного дождя и ветра с многоквартирного высотного дома сорвались строительные леса. По данным местных СМИ, погиб один рабочий. Под обломками конструкции пожарные нашли других рабочих и водителей двух автомобилей. Во время непогоды жителям Гонконга было рекомендовано не выходить из своих домов, или укрыться в безопасных местах.
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