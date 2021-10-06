Экоактивисты присоединились к показу Louis Vuitton

"Чрезмерное потребление = вымирание". С таким плакатом экоактивистка выскочила на подиум, где в рамках Недели моды в Париже, демонстрировалась коллекция бренда Louis Vuitton. Неожиданное появление девушки вызвало недоумение у присутствующих. Девушку вывели с подиума охранники, затем показ продолжился. В движениях "Восстание вымирающих", "Молодежь за климат" и организации "Друзья Земли" заявили, что в акции протеста приняли участие 30 человек, двоих задержали. Активисты призвали власти немедленно сократить объемы текстильного производства.