Герцоги Кембриджские сыграли в регби

Во время королевской поездки в Северную Ирландию в среду Уильям и Кэтрин, герцог и герцогиня Кембриджские посетили регби-клуб города Дерри. Они поговорили со спортсменами и сами попробовали себя с мячом в руках.

Герцог и герцогиня встретились также с участниками программы "Спорт, объединяющей сообщества", в которой спортивные мероприятия используются для содействия миру и примирению участников конфликтов по религиозным мотивам.