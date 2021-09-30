Герцоги Кембриджские сыграли в регби

Во время королевской поездки в Северную Ирландию в среду Уильям и Кэтрин, герцог и герцогиня Кембриджские посетили регби-клуб города Дерри. Они поговорили со спортсменами и сами попробовали себя с мячом в руках.
Герцог и герцогиня встретились также с участниками программы "Спорт, объединяющей сообщества", в которой спортивные мероприятия используются для содействия миру и примирению участников конфликтов по религиозным мотивам.
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