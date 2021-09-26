Портрет Ангелы Меркель из семян

Портрет уходящего канцлера ФРГ Ангелы Меркель выложил из семян художник Алкент Пожегу из Косова, чтобы отблагодарить за поддержку, которую она оказала его стране, провозгласившей независимость в 2008 году. По словам Пожегу, Меркель - "пример для всех женщин мира". Свою работу он представил в тот день, когда граждане Германии вышли на всеобщие выборы, чтобы определить преемника Меркель, правившей страной на протяжении 16 лет.
Алкента Пожегу уже дважды входил в книгу рекордов Гиннеса за свои гигантские мозаики из семян.
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