Бангкокские таксисты выращивают урожай в своих машинах

Ослабление потока туристов в Таиланд вследствие пандемии COVID-19 заставило тысячи местных таксистов приглушить мотор. В Бангкоке сотням разноцветных ржавеющих такси нашлось новое применение: в них разбили небольшие огороды, призванные прокормить своих владельев, оставшихся без работы. Кладбище для такси было оборудовано на одной из парковок в западной части столицы. Проливные дожди, характерные для сезона, помогают "фермерам поневоле" растить баклажаны, огурцы, перец чили и базилик.
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