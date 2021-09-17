Бангкокские таксисты выращивают урожай в своих машинах

Ослабление потока туристов в Таиланд вследствие пандемии COVID-19 заставило тысячи местных таксистов приглушить мотор. В Бангкоке сотням разноцветных ржавеющих такси нашлось новое применение: в них разбили небольшие огороды, призванные прокормить своих владельев, оставшихся без работы. Кладбище для такси было оборудовано на одной из парковок в западной части столицы. Проливные дожди, характерные для сезона, помогают "фермерам поневоле" растить баклажаны, огурцы, перец чили и базилик.