Борьба с коронавирусом: протесты и вакцинация

В австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория вступают в силу новые санитарные ограничения, принятые на фоне роста числа заражений коронавирусом. Решение властей о продлении локдауна вызвало возмущение части населения. В Сиднее и Мельбурне несанкционированные акции протеста переросли в стычки с полицией, арестованы сотни участников беспорядков. Семеро полицейских получили ранения. По данным соцопросов, только 7% австралийцев поддерживают манифестации против карантинных мер.

В Бразилии власти Рио-де-Жанейро заявляют о критической ситуации с коронавирусом. В мегаполисе активно распространяется вариант "Дельта". Вместе с тем почти все взрослые (около пяти миллионов человек) уже получили первую дозу вакцины и это способствует снижению смертности.

Китай рассчитывает достичь коллективного иммунитета к концу года, если полностью вакцинировать удастся 80% населения. Власти также рассматривают возможность применения бустерной дозы. По оценкам местных специалистов, после нее уровень антител увеличивается в десять раз и сохраняется в течении шести месяцев.

На Кубе разрешили экстренное применение в стране второй местной вакцины от коронавируса "Соберана-02". Правительство планирует завершить вакцинацию населения в этом году. К настоящему моменту полный курс прошли около 3 млн человек.