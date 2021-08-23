Полиция Барселоны разгоняет ботейоны

Отмену комендантского часа в Барселоне уже несколько ночей отмечают шумными вечеринками и массовыми уличными гуляниями. Настолько широкими, что полиции пришлось разгонять самые крупные ботейоны, собравшие тысячи молодых людей в центральном районе Грасиа и на городских пляжах. Власти Каталонии уже обратились в Верховный суд страны с просьбой вернуть ограничительные меры, опасаясь ухудшения ситуации.

"Да, мы хотим устраивать вечеринки, потому что у нас год их не было. А тут мы на свежем воздухе, большинство из нас вакцинировано, и нам это необходимо", - говорит эта девушка.

Тяжелая обстановка с коронавирусом на французских заморских территориях. На Мартинику в качестве подкрепления были переброшены военные, которые установили 20 коек для интенсивной терапии в переполненном больными с ковид госпитале.

Тем временем в Нидерландах сотни исполнителей и организаторов фестивалей бросили вызов правительству и устроили музыкальные протесты против несправедливых, по их мнению, ограничений. Ранее власти запретили проведение таких мероприятий до конца сентября, чтобы остановить распространение очень заразного дельта-варианта.

А в Израиле началась масштабная кампания по тестированию детей в возрасте от 3 до 12 лет на антитела. Таким образом власти хотят выяснить, у какого количества из них к новому учебному году выработалась естественная защита от коронавируса. Такие дети будут освобождены от карантинных ограничений.