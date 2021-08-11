Как во времена "арабской весны": тунисцы снова бегут в ЕС

Европу ждет новая волна мигрантов на фоне политического кризиса в Тунисе. Подобные сообщения появились в целом ряде итальянских СМИ.

По данным организации Mediterranean Hope ("Средиземноморская надежда"), которая работает на Лампедузе (в главном пункте прибытия североафриканских нелегалов в ЕС), количество тех, кто пускается в опасное путешествие из Туниса по морю в надежде добраться до берегов Италии сегодня приближается к уровню периода "арабской весны". Хотя контекст и отличается.

Франческо Пьобикки из Mediterranean Hope отмечает: "Конечно, сравнивать нынешнюю ситуацию с тем, что произошло в 2011 году, не совсем верно. Сегодня все не так, как было во время "арабской весны", когда в стране произошла революция, которая заставила десятки тысяч людей уехать. Мы наблюдаем другой сценарий: страна пострадала от пандемии коронавируса и политического кризиса в момент, когда уже переживала кризис. И сказать, каковы будут его масштабы, пока нельзя".

По данным правозащитных организаций, с июля прошлого года общее число мигрантов, прибывших на Лампедузу из Туниса, резко увеличилось. Граждан этой страны большинство среди всех мигрантов, добравшихся до Италии в последние месяцы. Нередко речь идет о целых семьях. Немало и несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

В надежде сдержать миграцию через Средиземное море страны Европейского союза недавно выразили готовность поддержать экономику Туниса. В 2020 году Италия предложила местным властям 11 миллионов евро для усиления морской границы и пресечения потока нелегалов.

Но как отмечает депутат тунисского парламента Мажди Караби, на что были потрачены деньги, неясно. Люди продолжают бежать из страны. По его словам, правительство просто не понимает проблем, с которыми приходится сегодня сталкиваться молодежи.

"Все теперь зависит от того, кого президент назначит премьер-министром. Тунис может либо достичь компромисса, улучшить отношения с Италией и ЕС и, как следствие, будет эффективнее справляться с миграционным кризисом, либо, если все это не удастся, здесь установится диктатура", - считает депутат.

Пока договориться не могут и члены ЕС.

Сара Престианни, сотрудник программы по миграции и предоставлению убежища EuroMed Rights, говорит: "Очевидно, что согласия среди них нет: по поводу того, как проявлять солидарность, как оказывать поддержку странам, что находятся на переднем крае борьбы с миграционным кризисом. Единственное соглашение, которое было достигнуто, касается репатриации и экстернализации пограничного контроля".

Тунис - одна из немногих африканских стран, которая подписала с Италией соглашение о репатриации. Но этого недостаточно, утверждают в Риме. Государство вновь призывает соседей по ЕС к солидарности и более справедливому механизму распределения нелегалов.