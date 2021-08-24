Президент Туниса продлил запрет на работу парламента

Президент Туниса Каис Саид продлил запрет на работу парламента до нового распоряжения. На площадь перед зданием Ассамблеи народных представителей стянуты дополнительные силы военных.

В конце июля тысячи недовольных мерами по борьбе с пандемией тунисцев вышли на акции протеста. В ответ на это Саид приостановил деятельность парламента, отменил депутатскую неприкосновенность, отправил в отставку премьер-министра Хишама Машиши и стал управлять страной единолично.