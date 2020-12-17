10 лет назад началась «Арабская весна»

Всё началось здесь, в Тунисе, на одной из площадей которого ровно 10 лет назад нелегальный уличный торговец Мохаммед Буазизи совершил самосожжение в знак протеста против пощечины, полученной им от муниципальной чиновницы. Этот жест отчаяния всколыхнул тунисское общество, в котором давно накапливалось недовольство многолетним правлением президента Зин аль-Абидин Бен Али.

Тысячи людей, главным образом молодежь, вышли на улицы по всей стране и потребовали отставки президента. Люди жаловались на безработицу и бедность. С каждым днем протесты становились всё более массовыми и протестующие непримиримыми. Наконец 14 января Бен Али подал в отставку и, опасаясь за свою безопаснсоть, покинул Тунис. Так свершилась Тунисская революция, положившая начало массовым волнениям и беспорядкам в целом ряде арабских стран в 2011 г. Этот революционный подъем получил название «Арабской весны». Многие с ней связывали тогда надежду на лучшее будущее.

Из всех арабских революций тунисская оказалась самой мягкой и бескровной. В Ливии, Сирии и Йемене революции переросли в кровопролитные гражданские войны, полностью не прекратившиеся до настоящего времени. Сотни тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, что породил о проблему беженцев и массовой миграции.

Некоторые зарубежные эксперты поспешили назвать Тунисскую революцию историей успеха. Но далеко не все тунисцы с этим согласны. По данным опроса, проведенного британской социологической службой YouGov по заказу газеты Guardian, каждый второй житель этой страны считает, что живет хуже, чем до революции:

«Всё, что изменилось за эти 10 лет, это то, что на место одних министров пришли другие, но система осталась той же».

«Всё, что осталось, это лозунг: работа, свобода, национальное достоинство. Его мы слышали во время революции, но ничего из этого мы так и не увидели. Ну, может быть, только свободу, но не такую какую мы хотели. Газеты пишут то, что хотят, но что́ это даёт простому гражданину? Работу? Нет, не даёт».

В Ливии, Йемене и Сирии процент людей, негативно оценивающих последствия «Арабской весны», предсказуемо еще выше. Об ухудшении качества жизни здесь заявили 60, 73 и 75% опрошенных соответственно.