Кипр: мечта о возвращении домой

Когда-то этот курорт считался средиземноморским Лас-Вегасом, но вот уже почти полвека Вароша, пригород Фамагусты, полностью заброшена. Ее оккупировали в августе 1974 года, когда на севере Кипра высадились турецкие войска. Местные жители бежали. На долгие десятилетия город был законсервирован, получив по резолюции ООН статус буферной зоны. Однако с осени прошлого года власти непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра при поддержке Анкары объявили о частичном открытии Вароши для туристов.

Эфи Кутсокоста, Euronews: "47 лет назад жители этого уединенного пригорода Фамагусты были насильно изгнаны из своих домов, с земли своих предков. С тех пор сюда не ступала нога ни греческих, ни турецких киприотов. Сегодня президент Турции едет в Варошу, заранее анонсируя важные для региона решения. Выходцы из Фамагусты видят, как тускнеют их надежды на воссоединение острова и возвращение к своим владениям".

Когда-то здесь царила настоящая курортная идиллия, а потом время как будто остановилось. Заброшенные дома и дороги приходят в негодность. Для многих выходцев из Вароши это - мучительное зрелище. Семья Павлоса Якову владела в городе отелем с 1948 года, а в 1974 году вынуждена была бежать.

"Мне больно приезжать в родной город в качестве туриста. Больно просить разрешение на посещение оккупированной родины. Я должен предъявить удостоверение личности, чтобы пойти на пляж, где вырос, это мучительно".

Никосу Каруласу было 12 лет, когда его семья вынужденно покинула Варошу. Сегодня он живет мечтой о воссоединении острова и о возвращении в город своего детства.

"Я думаю, что ждать возвращения на круги своя - утопия, - говорит Никос. - Очень грустно, что выходцы из Вароши предоставлены сами себе, разобраться, что делать дальше, совсем не просто. И никто не может сказать, не возобладают ли эмоции над разумом".

Никос устроил экскурсию на пляж, где встретил своего старого друга, турка-киприота. Хасан считает, что строить общее мирное будущее должны две общины Кипра безо всяких посредников.

"Если выбирать, кому уходить, то, на мой взгляд, уходить нужно всем - англичанам, грекам, туркам. А мы вместе с греками-киприотами должны остаться", - считает Хасан.

Классик греческой литературы Никос Казандзакис в интервью за 20 лет до вторжения назвал Фамуагусту одним из прекраснейших мест на Земле. "Я хочу вернуться туда перед смертью", - сказал писатель. Мысль, которая близка, наверное, всем выходцам из Вароши.