Греки-киприоты протестуют против доступа к Вароше

Греки-киприоты у КПП Дериния провели акцию протеста против предоставления доступа к Вароше и действий Турции. 6 октября премьер-министр самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар сообщил о планах восстановить доступ к побережью квартала Вароша - курортного района города Фамагуста, находящегося в буферной зоне Кипра. Президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что Анкара готова оказать любую поддержку в этом вопросе. В результате первые туристы посетили северные кварталы "города-призрака" восьмого октября.

Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис заявил, что открытие Анкарой и властями самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра доступа к дополнительным территориям Вароши является незаконным актом и грубым нарушением международного права и резолюций СБ ООН.

В Вароше, который называли средиземноморским Лас-Вегасом, где некогда отдыхали звезды кино и другие знаменитости, уже почти полвека никто не живет. Курорт бы закрыт для посещения с 1974 года после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Проживавшим в Вароше грекам дали сутки на то, чтобы покинуть свои дома. Резолюция 550 Совета Безопасности ООН запрещает заселение в Фамагусте опустевших домов и квартир кем-либо, кроме изгнанных оттуда исконных жителей. Евросоюз призвал Турцию уважать резолюции Совбеза ООН и пересмотреть решение об открытии побережья Вароши.