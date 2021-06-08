Западный берег реки Иордан: новые столкновения

Столкновения палестинских демонстрантов с израильскими силами безопасности произошли в деревне Бейта к югу от города Наблуса на Западном берегу реки Иордан. Палестинские активисты протестовали против строительства дороги, соединяющей расположенные здесь отдельные поселения израильтян. Причиной их возмущения стало то, что, по итогам возможных переговоров жители изолированных израильских поселений должны были бы покинуть эти места, но при строительстве дороги они перестают быть отдельными, что коренным образом меняет ситуацию.